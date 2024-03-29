هزة أرضية في قاع البحر المتورسط.. هذه قوتها

سجلت هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في جنوب اليونان، وفق ما أفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي.



وأضاف أن مركز الهزة وقع على عمق 17 كيلومترا وعلى بعد 122 كيلومترا جنوب غربي مدينة باترا اليونانية التي يقطنها نحو 168 ألف نسمة، فيما لم ترد أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزة. (روسيا اليوم)

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