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مسؤول أميركي يكشف.. ميناء غزة أصبح في هذه المرحلة!

Lebanon 24
29-03-2024 | 04:33
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كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن أعمال إنشاء الميناء المؤقت في غزة لإيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر "مستمرة كما هو مخطط لها".

وقال متحدث الوزارة باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن عملية إنشاء الميناء المؤقت على ساحل غزة "وصلت إلى المنتصف".
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وأضاف: "حسب علمي، العملية تسير كما هو مخطط لها في هذا الصدد".

وتابع: "إذا كنتم تريدون التأكد من أننا نقدم لكم معلومات حقيقية ودقيقة، فيجب أن تأخذوا في الاعتبار أن هناك جوانب يجب أن تظل في سرية عملياتية".

والثلاثاء الماضي، أعلنت مساعدة المتحدث باسم "البنتاغون" سابرينا سينغ، في تصريح صحفي، أن إسرائيل "ستلعب دورا ما" في ضمان أمن الميناء وممر المساعدات، "لكن التفاصيل حول هذه القضية لا تزال قيد التقييم".(عربي21)
 
المصدر: عربي21
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