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عربي-دولي

بايدن يكشف: دول عربية مستعدة للإعتراف بإسرائيل

Lebanon 24
29-03-2024 | 04:49
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في رد على الانتقادات التي طالت سياسته في الشرق الأوسط، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن دولا عربية، "مستعدة للاعتراف الكامل بإسرائيل في اتفاق مستقبلي.
وأوضح بايدن، وفق وكالة "بلومبرغ" الأميركية: "لقد عملت مع السعوديين ومع جميع الدول العربية الأخرى، ومن بينهم مصر والأردن وقطر.. إنهم مستعدون للاعتراف الكامل بإسرائيل".
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وتابع حديثه بالقول إنه "يجب أن تكون هناك خطة لما بعد حرب غزة" بجانب السعي نحو حل الدولتين، مؤكدا أن "هذا لا يجب أن يحدث اليوم، يجب أن يكون هناك تقدم وأعتقد أن لدينا القدرة على القيام بذلك".

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد أكد خلال زيارة إلى السعودية في شباط الماضي، أن المملكة "لا تزال مصممة" على مواصلة الجهود نحو التطبيع مع إسرائيل، مؤكدا أن ذلك سيتطلب تهدئة الأوضاع في غزة والدفع نحو حل الدولتين.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه بايدن ضغوطا داخلية من جانب الأميركيين المسلمين والعرب، الذين يريدون من الإدارة القيام بالمزيد لكبح جماح العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.(الحرة)

المصدر: الحرة
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