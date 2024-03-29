مُفاجأة عن عدد مقاتلي "حماس".. هكذا أخطأت إسرائيل بشأنه!

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن عدد مقاتلي حركة "حماس" هو أكثر من الرقم الذي أعلنته إسرائيل في بداية الحرب والقول إنه 30 ألفاً، موضحة أنه بعد رصد إجمالي القتلى والجرحى والمعتقلين، بالإضافة إلى الكتائب المتبقية في رفح الفلسطينية، فقد تجاوز الرقم الفعلي التقديرات الإسرائيلية.

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وقالت الصحيفة إن إسرائيل قتلت حوالى 13 ألف مسلح، ويوجد 10 آلاف آخرين تعرضوا لإصابات تعوق عودتهم إلى المعركة، فضلاً عن اعتقال 2300 آخرين. وقالت الصحيفة إن إسرائيل قتلت حوالى 13 ألف مسلح، ويوجد 10 آلاف آخرين تعرضوا لإصابات تعوق عودتهم إلى المعركة، فضلاً عن اعتقال 2300 آخرين.



وأوضحت "جيروزاليم بوست" أن هذا يعني أن ما لا يقل عن 26 ألفاً من أعضاء حماس أبعدتهم إسرائيل عن المعركة حتى الآن، وتابعت: "حتى يوم الثلاثاء، قالت مصادر إسرائيلية إن هناك 4 كتائب لحماس في رفح واثنتين في وسط غزة، ما يترك لحماس 6 آلاف مقاتل".

وقالت إن هذا العدد يتجاوز التقديرات الإسرائيلية في البداية، لافتة إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر قال أمس الأول، إن لـ"حماس" 8 آلاف مسلح في رفح.



وتابعت: "لكن هذه ليست نهاية الأمر. ففي الآونة الأخيرة، قدمت مصادر في الجيش الإسرائيلي إحاطة تشير إلى أن حوالى 70% من قوات حماس في خان يونس، من أصل 4500، خرج تمن ساحة المعركة، ما من شأنه أن يترك ما لا يقل عن 1300 مسلح هناك"، وثمة تقارير تفيد بأن حماس لا تزال تحتفظ بآلاف على الأقل في شمال غزة.



وبجمع كل هذه الأرقام، فإن قوة "حماس" قبل الحرب كانت حوالى 40 ألف جندي أو أكثر، أي أنه بقي للحركة حوالي 15 ألفاً أو أكثر.



ووصفت الصحيفة مأ أسمته "نجاح إسرائيل في تفكيك 18 كتيبة لحماس من أصل 24، أي حوالى 60% من قواتها في ساحة المعركة"، بـ "إنجاز مثير للإعجاب".

30 ألف مقاتل



ورغم تكرار جميع القنوات الرسمية للجيش الإسرائيلي تقريباً رقم الـ30 ألف مقاتل، إلا أنّ مسؤولين كبيرين كانا يشيران في بعض الإحاطات إلى 40 ألفاً.