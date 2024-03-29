Advertisement

عربي-دولي

في الجمعة الثالثة من رمضان.. تظاهرات تجوب الأقصى (فيديو)

Lebanon 24
29-03-2024 | 05:12
A-
A+
Doc-P-1180674-638473078419489768.jpg
Doc-P-1180674-638473078419489768.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تظاهر مئات الفلسطينيين بعد صلاة فجر اليوم الجمعة في ساحات المسجد الأقصى المبارك، للتضامن مع قطاع غزة ولتأكيد دعمهم للمقاومة الفلسطينية.

وردد المتظاهرون هتافات "لن تركع أمة قائدها محمد" و"يا غزتنا الأبية" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".
 
Advertisement
ورغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي، أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الفجر في الجمعة الثالثة من شهر رمضان برحاب المسجد الأقصى المبارك.

وبعد المظاهرة هاجمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة المصلين والمعتكفين واعتدت عليهم بالضرب وطردتهم من ساحات المسجد الأقصى.(الجزيرة نت)

المصدر: الجزيرة نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:21 | 2024-03-29
07:17 | 2024-03-29
07:04 | 2024-03-29
06:45 | 2024-03-29
06:43 | 2024-03-29
06:40 | 2024-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24