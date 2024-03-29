"عديمة الفائدة".. ماذا نعرف عن دبابات "تشالنجر 2" المرسلة لأوكرانيا؟





وبحسب المجلة، فإن أوكرانيا استلمت الدبابات بدون مجموعة من الدروع الإضافية، في حين أن الوزن الإضافي البالغ ثلاثة أطنان كان من شأنه أن يجعل المركبات المدرعة البريطانية أقل قدرة على الحركة على التربة الناعمة الأوكرانية الناعمة.

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وتعد "تشالنجر 2" دبابة القتال الرئيسية للجيش البريطاني، وعادة ما يتألف طاقمها من 4 أشخاص، قائد، ومدفعي، ومحمل/مشغل، وسائق.



ومنحت بريطانيا أوكرانيا 14 دبابة في عام 2023 لدعم مجهودها الحربي.



وصفت تقرير لمجلة "فوربس" الأميركية، أن دبابات "تشالنجر 2" التي نقلتها بريطانيا إلى أوكرانيا، دون تزويدها بمجموعات الدروع الإضافية، بأنها "عديمة الفائدة".وبحسب المجلة، فإن أوكرانيا استلمت الدبابات بدون مجموعة من الدروع الإضافية، في حين أن الوزن الإضافي البالغ ثلاثة أطنان كان من شأنه أن يجعل المركبات المدرعة البريطانية أقل قدرة على الحركة على التربة الناعمة الأوكرانية الناعمة.وتعد "تشالنجر 2" دبابة القتال الرئيسية للجيش البريطاني، وعادة ما يتألف طاقمها من 4 أشخاص، قائد، ومدفعي، ومحمل/مشغل، وسائق.ومنحت بريطانيا أوكرانيا 14 دبابة في عام 2023 لدعم مجهودها الحربي.

زقد دخلت دبابات "تشالينجر 2" الخدمة في الجيش البريطاني منذ العام 1994، وتمثل محور قوة الدبابات في جيشها، حيث تشير التقارير إلى أن الجيش البريطاني يمتلك 400 دبابة من هذا الطراز.

يتكون طاقمها من 4 أفراد، هم القائد والمدفعي والمذخر والسائق، وتم تصميمها لتكون دبابة قتال رئيسية في المعارك البرية، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأميركي.



تسليح "تشالينجر - 2"



المدفع الرئيسي: عيار 120 ملم بـ 47 قذيفة.

المدافع الرشاشة: مدفعان عيار 7.62 ملم بـ 4 آلاف طلقة.

يوفر درعها المتقدم مستوى عال من الحماية.

مزودة بأحدث الأنظمة الدفاعية لمواجهة الصواريخ المضادة للدروع. (سكاي نيوز)