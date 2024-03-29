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عربي-دولي
مصر تعلن عن هزة أرضية قوية في البلاد.. كم بلغت قوتها وهل من خسائر بشرية؟
Lebanon 24
29-03-2024
|
05:18
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سجلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل، هزة أرضية قوية، بحسب ما قاله القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية طه رابح.
وأوضح أنه تم رصد الهزة الأرضية في الساعة الـ9 و12 دقيقة و47 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بقوة 5,7 درجة على مقياس ريختر على بعد 855 كيلومترا شمال مرسى مطروح وتقع جنوب اليونان.
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وأكد رابح في بيان أصدره المعهد اليوم الجمعة، أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يحدث أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
وأشار إلى بيانات الهزة حيث وقعت على خط عرض 37,40 درجة شمالا وخط طول 21,50 درجة شرقا وعلى عمق 25 كم.
وكان مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي قد أفاد بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في جنوب اليونان.
وأضاف أن مركز الهزة وقع على عمق 17 كيلومترا وعلى بعد 122 كيلومترا جنوب غربي مدينة باترا اليونانية التي يقطنها نحو 168 ألف نسمة.
ولم ترد أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزة. (روسيا اليوم)
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