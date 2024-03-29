Advertisement

عربي-دولي

كييف: مستعدون لبحث مقترح ترامب تقديم المساعدات لأوكرانيا على شكل قروض

Lebanon 24
29-03-2024 | 05:24
A-
A+
Doc-P-1180678-638473087677874599.jpg
Doc-P-1180678-638473087677874599.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا استعداد بلاده لبحث مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تمويل المساعدات العسكرية وغيرها لأوكرانيا عبر قروض تقدمها واشنطن.


وقال كوليبا في حديث لصحيفة "فايننشل تايمز": "أعلن ترامب أنه لا يعارض تقديم المساعدات لأوكرانيا ويريد ببساطة تغيير أسلوب تقديمها من منح، إلى قروض بفائدة صفر".
Advertisement
وأضاف أن واشنطن ستقدم حزمة جديدة من المساعدة لأوكرانيا وستواصل مساعدتها بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.
ولم يوافق الكونغرس الأميركي حتى الآن على طلب جديد لتقديم مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا.
من جهتها أعلنت الإدارة الأميركية أنها استنفدت إمكانيات تمويل المساعدات العسكرية لكييف منذ كانون الاول الماضي. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:21 | 2024-03-29
07:17 | 2024-03-29
07:04 | 2024-03-29
06:45 | 2024-03-29
06:43 | 2024-03-29
06:40 | 2024-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24