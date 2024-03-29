كييف: مستعدون لبحث مقترح ترامب تقديم المساعدات لأوكرانيا على شكل قروض

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا استعداد بلاده لبحث مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تمويل المساعدات العسكرية وغيرها لأوكرانيا عبر قروض تقدمها واشنطن.





وقال كوليبا في حديث لصحيفة "فايننشل تايمز": "أعلن ترامب أنه لا يعارض تقديم المساعدات لأوكرانيا ويريد ببساطة تغيير أسلوب تقديمها من منح، إلى قروض بفائدة صفر".

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وأضاف أن واشنطن ستقدم حزمة جديدة من المساعدة لأوكرانيا وستواصل مساعدتها بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

ولم يوافق الكونغرس الأميركي حتى الآن على طلب جديد لتقديم مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا.

من جهتها أعلنت الإدارة الأميركية أنها استنفدت إمكانيات تمويل المساعدات العسكرية لكييف منذ كانون الاول الماضي. (RT)