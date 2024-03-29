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عربي-دولي
لأوّل مرة منذ 50 عامًا.. انخفاض معدل الموالد في مصر
Lebanon 24
29-03-2024
|
05:49
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كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، اليوم الخميس، عن تراجع معدلات النمو السكاني في بلادها بنسبة 46%، خلال الفترة من عام 2017 إلى 2023، موضحة أن عدد المواليد بلغ نحو مليونين في العام الماضي، بانخفاض مقداره 7% مقارنة بعام 2022، و15% مقارنة بعام 2018.
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ويربط مراقبون بين تراجع معدل المواليد في مصر، واتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما رافقه من قرارات تعويم الجنيه 5 مرات منذ عام 2016، وتحرير أسعار بيع الوقود والطاقة، وفرض المزيد من الضرائب والرسوم، الأمر الذي أدى إلى عزوف الشباب عن الزواج، وارتفاع نسب الطلاق بسبب الخلافات الأسرية الناجمة عن الغلاء والتضخم.
وقالت السعيد في بيان إنّ "معدل المواليد انخفض من 2.6% في تعداد 2017 إلى 1.4% عام 2023، وهو أقلّ معدل لنمو السكان في البلاد خلال الـ50 عاماً الأخيرة، مُدّعية أن هذه النتائج تمثل تتويجاً لجهود الدولة في خفض معدلات النمو السكاني، واتخاذها عدداً من الخطوات على رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".
وسجّلت محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا والأقصر أعلى معدلات للمواليد في مصر على الترتيب، ومحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية أقل معدلات للمواليد، فيما تراجع متوسط أعداد المواليد اليومية من 5683 إلى 5599 مولوداً.(العربي الجديد)
المصدر:
العربي الجديد
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