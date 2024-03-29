Advertisement

عربي-دولي

حصيلة جديدة لشهداء غزة.. هذا ما سجلته الأرقام الاخيرة!

Lebanon 24
29-03-2024 | 05:40
A-
A+
Doc-P-1180687-638473101351014804.jpg
Doc-P-1180687-638473101351014804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 32623، والجرحى إلى 75092، منذ السابع من تشرين الاول الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و112 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مبينة أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:21 | 2024-03-29
07:17 | 2024-03-29
07:04 | 2024-03-29
06:45 | 2024-03-29
06:43 | 2024-03-29
06:40 | 2024-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24