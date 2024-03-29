حصيلة جديدة لشهداء غزة.. هذا ما سجلته الأرقام الاخيرة!

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 32623، والجرحى إلى 75092، منذ السابع من تشرين الاول الماضي.



وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و112 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مبينة أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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