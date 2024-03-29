كسوف كليّ للشمس في هذا التاريخ... هل ستغرق الأرض في الظلام لـ3 أيّام؟

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بينما تستعدّ أميركا الشماليّة لكسوف كليّ للشمس في الثامن من نيسان المقبل، في حدث تنتظره الأوساط العلميّة كما الهواة بفارغ الصبر، عمت موجة من الشائعات على مواقع التواصل.فقد تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل بلغات عدّة حول العالم ادّعاءات مغلوطة بشأن هذا الكسوف المرتقب، منها أنّه سيستغرق ثلاثة أيام تغرق فيها الأرض في ظلام دامس.كما زعمت بعض المنشورات أن الكسوف "سيّحوّل النهار إلى ليل"، وأن العالم كلّه سيشاهد الكسوف في "هذا اليوم التاريخي".وحصدت هذه المنشورات آلاف المشاركات والتفاعلات على مواقع التواصل بلغات عدّة حول العالم.لكنها تضمنت معلومات غير صحيحة على الإطلاق وأخرى مبالغ فيها.فالكسوف سيُشاهد في أميركيا الشمالية، مروراً بالمكسيك والولايات المتّحدة وكندا فقط، وفقاً لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، ولن يعم بالتالي الظلام كلّ كوكب الأرض.من جهة أخرى، لن "يُحوّل الظلام أشعّة الشمس إلى ليل" مثلما ادّعت المنشورات، بحسب العلماء. (العربية)