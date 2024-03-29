ما هو السؤال الذي أحرج غالانت؟

وسط تعالي الأصوات المنددة في الداخل الأميركي من طريقة التعامل مع ملف الحرب على غزة، واستمرار دعم إسرائيل، يبقى التوتر سيد الموقف.



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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن المسؤول قال للوزير: إذا لم تتمكنوا من إدخال 50 شاحنة معونات إنسانية إلى شمال قطاع غزة، فكيف ستتمكنون من إجلاء أكثر من مليون شخص من مدينة رفح؟ وذلك في إشارة منه إلى المقترح الأميركي الذي ألمحت فيه واشنطن إلى إمكانية الموافقة على هجوم إسرائيلي مشروط جنوب القطاع.



كما أضافت أن المسؤول تابع قائلاً: "إن دولة تفشل في إدخال 50 شاحنة غذاء إلى شمال قطاع غزة، كيف لها أن تتمكن من إخلاء وإيواء وتأمين الغذاء لنحو مليون شخص من الناس؟". ففي وقت ساءت فيه العلاقات في زمن الحرب بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجّه مسؤول أميركي رفيع لوزير الدفاع يوآف غالانت أثناء تواجده في واشنطن سؤالاً محرجاً.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن المسؤول قال للوزير: إذا لم تتمكنوا من إدخال 50 شاحنة معونات إنسانية إلى شمال قطاع غزة، فكيف ستتمكنون من إجلاء أكثر من مليون شخص من مدينة رفح؟ وذلك في إشارة منه إلى المقترح الأميركي الذي ألمحت فيه واشنطن إلى إمكانية الموافقة على هجوم إسرائيلي مشروط جنوب القطاع.كما أضافت أن المسؤول تابع قائلاً: "إن دولة تفشل في إدخال 50 شاحنة غذاء إلى شمال قطاع غزة، كيف لها أن تتمكن من إخلاء وإيواء وتأمين الغذاء لنحو مليون شخص من الناس؟".

إلا أن غالانت حاول تهدئة الشكوك واحتواء العلاقة النازفة بين الطرفين، حيث أكد خلال اجتماعاته على التزامات إسرائيل بالوفاء بوعودها.



ووعد بدور شخصي أكبر في نقل المساعدات إلى القطاع، وفقاً لموقع "واينت".



جاء ذلك بينما تلقى وزير الدفاع يوآف غالانت معاملة رئاسية أثناء زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث عقد اجتماعين مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، واجتماعاً آخر مع نظيره وزير الدفاع الأميركي أوستن، ولقاء مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وآخر مع رئيس وكالة المخابرات المركزية بيرنز.



كما سمع من زملائه الأميركيين عبارات قاسية تجاه إسرائيل، وأشياء لم يسبق أن قيلت لمسؤول إسرائيلي. (سكاي نيوز عربية)