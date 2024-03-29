صادرات الغاز الإيراني إلى العراق تُسجّل 15 مليار دولار

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أعلن نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز مجيد جكني أن إيران صدرت إلى العراق نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 15 مليار دولار منذ 2017.وقال جكني، على هامش توقيع اتفاق لتمديد عقد تصدير الغاز الإيراني إلى العراق: "مع انتهاء عقدي بغداد والبصرة، أجرينا عدة جولات من المفاوضات مع الجانب العراقي في طهران وبغداد لتوسيع تصدير الغاز الإيراني إلى العراق، وتم الانتهاء منه أخيرا".وأضاف: "منذ بداية العقد الموقع في بغداد والبصرة، قمنا بتصدير نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 15 مليار دولار إلى العراق". (روسيا اليوم)