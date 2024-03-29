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عربي-دولي

سيّدة تتعرّض للضرب... شاهدوا بالفيديو ما جرى داخل محل لبيع الهواتف!

Lebanon 24
29-03-2024 | 07:17
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انتشر فيديو لسيّدة محجبة وهي تتعرض للضرب وسط الشارع من قبل صاحب محل لبيع الهواتف في منطقة الفاتح في إسطنبول في تركيا، بعد طلبها إعادة حافظة هاتف كانت قد اشترتها من محله التجاري.

وبحسب وسائل إعلام تركية، بدأت الحادثة حينما ذهبت سيدة لشراء حافظتي هاتف من أحد المحال التجارية فطلب صاحب المحل مبلغ 450 ليرة تركية مقابل الحافظتين، لكن السيدة أصرت على دفع 300 ليرة تركية، وهو المبلغ الذي اشترت غطائي الهاتف به.

لكن الخلاف بدأ حينما عادت السيدة للمتجر في اليوم التالي راغبة في إعادة إحدى الحافظتين واستعادة مبلغ الشراء، ولم يتوصل الاثنان لاتفاق.

وقام الرجل بإلقاء إحدى حافظتي الهاتف أرضا، فيما اصطدمت السيدة بالطاولة، بدورها قامت السيدة بإلقاء حافظة الهاتف الأخرى على الأرض.

ومع تصاعد الشجار، ضرب صاحب المحل السيدة وأوقعها أرضا، ثم قام بسحبها من يدها محاولا أخذ الأموال. وبدأت السيدة في الصراخ فيما حاول المارة تهدئة الموقف، لكن لم يتدخل أحد.

وأثارت الواقعة حالة من الغضب الشعبي في المنطقة، وتوجه بعض المواطنين إلى المتجر محاولين الوصول إلى صاحبه الذي لم يكن هناك، فقاموا بتكسير واجهة المحل وكتابة عبارات احتجاج على واجهته. (روسيا اليوم)
 
 
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