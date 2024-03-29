سيّدة تتعرّض للضرب... شاهدوا بالفيديو ما جرى داخل محل لبيع الهواتف!

Fatih - Fatih Caminin hemen arka sokağı
Birgün önce 2 tane telefon
Kılıfı alan çarşaflı yaşlı kadın birgün sonra bir tanesini iade etmek
İstiyor sözde maganda kadını darp etmekle Kalmıyor.
ALLAH'a Kitaba da küfürler ediyor. 😡
Mübarek ramazan ayındayız Allah belanı versin. pic.twitter.com/pPfdI5V0hQ
— Sosyal Bedevi (@SosyalBedevi27) March 26, 2024
Fatih - Fatih Caminin hemen arka sokağı
Birgün önce 2 tane telefon
Kılıfı alan çarşaflı yaşlı kadın birgün sonra bir tanesini iade etmek
İstiyor sözde maganda kadını darp etmekle Kalmıyor.
ALLAH'a Kitaba da küfürler ediyor. 😡
Mübarek ramazan ayındayız Allah belanı versin. pic.twitter.com/pPfdI5V0hQ