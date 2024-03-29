الخارجية الإيرانية: هجوم إسرائيل على حلب يوسع الصراع في المنطقة

بعد الغارات الإسرائيلية التي طالت مواقع قرب مطار حلب الدولي، أدانت إيران تلك الضربات.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصريحات صحافية، اليوم الجمعة، إن الهجوم الإسرائيلي على حلب يشكل "تهديدا جادا للسلام الإقليمي والدولي".

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كما اعتبر الهجوم المذكور "محاولة بائسة من قبل إسرائيل لتوسيع الأزمة في المنطقة للتعويض عن فشلها في غزة".



إلى ذلك، شدد على أن ذلك يتطلب تحركا دوليا لوقف ما سمّاها "المغامرة الخطيرة".



أتى ذلك، بعدما لقي 42 شخصا حتفهم بوقت سابق اليوم، بينهم 6 من حزب الله المدعوم إيرانياً، في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع قرب مطار حلب، إلى جانب 36 من القوات العسكية السورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. (العربية)