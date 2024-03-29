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عربي-دولي

التاريخ حُدِّدَ... هذا موعد عيد الفطر

Lebanon 24
29-03-2024 | 08:46
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قال مركز الفلك الدولي الذي يتّخذ من الإمارات مقرا له، إن عيد الفطر يحل الأربعاء 10 نيسان في أغلب الدول باعتماد رؤية الهلال.

وأوضح المركز على حسابه في موقع "إكس" أن الدول التي بدأت شهر رمضان الاثنين 11 آذار ستتحرى الهلال الاثنين 8 نيسان لكن رؤيته في "ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر فيها".
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وبدأت  السعودية ومصر والإمارات وقطر، والكويت، واليمن، لبنان، وفلسطين، السودان، والعراق، وسوريا رمضان الاثنين.

أما الدول التي بدأت رمضان الثلاثاء 12 آذار، يقول المركز إنها ستتحرى الهلال الثلاثاء 9 نيسان وسيكون بالإمكان رؤيته بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال أفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأميركيتين، ومن المتوقع أن تعلن جل هذه الدول رؤيته ليكون العيد الأربعاء 10 نيسان.

وحددت 4 دول هي سلطنة عمان والأردن والمغرب وليبيا الثلاثاء أول أيام رمضان لتعذر رؤية الهلال لديها.

ولا يستبعد أن تعلن كلا من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 نيسان عيد الفطر فيها، وفق المركز. (الحرة)

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