التاريخ حُدِّدَ... هذا موعد عيد الفطر

23
o
بيروت
27
o
طرابلس
21
o
صور
26
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
27
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
التاريخ حُدِّدَ... هذا موعد عيد الفطر
Lebanon 24
29-03-2024
|
08:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مركز الفلك الدولي الذي يتّخذ من الإمارات مقرا له، إن عيد الفطر يحل الأربعاء 10 نيسان في أغلب الدول باعتماد رؤية الهلال.
وأوضح المركز على حسابه في موقع "إكس" أن الدول التي بدأت شهر رمضان الاثنين 11 آذار ستتحرى الهلال الاثنين 8 نيسان لكن رؤيته في "ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر فيها".
Advertisement
وبدأت السعودية ومصر والإمارات وقطر، والكويت، واليمن، لبنان، وفلسطين، السودان، والعراق، وسوريا رمضان الاثنين.
أما الدول التي بدأت رمضان الثلاثاء 12 آذار، يقول المركز إنها ستتحرى الهلال الثلاثاء 9 نيسان وسيكون بالإمكان رؤيته بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال أفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأميركيتين، ومن المتوقع أن تعلن جل هذه الدول رؤيته ليكون العيد الأربعاء 10 نيسان.
وحددت 4 دول هي سلطنة عمان والأردن والمغرب وليبيا الثلاثاء أول أيام رمضان لتعذر رؤية الهلال لديها.
ولا يستبعد أن تعلن كلا من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 نيسان عيد الفطر فيها، وفق المركز. (الحرة)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بينها لبنان.. هزّات أرضيّة ضربت 3 دول عربيّة هذه قوّتها
Lebanon 24
بينها لبنان.. هزّات أرضيّة ضربت 3 دول عربيّة هذه قوّتها
15:15 | 2024-03-28
28/03/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت قويّ... هذه حقيقة ما يجري الآن في صور
Lebanon 24
سماع صوت قويّ... هذه حقيقة ما يجري الآن في صور
17:06 | 2024-03-28
28/03/2024 05:06:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحذير أمين عام "الحزب"... كيف تجمع إسرائيل معلوماتها من لبنان؟
Lebanon 24
بعد تحذير أمين عام "الحزب"... كيف تجمع إسرائيل معلوماتها من لبنان؟
14:00 | 2024-03-28
28/03/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو حادث مروّع جدّاً... حافلة سقطت عن جسر وعدد القتلى مرتفع
Lebanon 24
بالفيديو حادث مروّع جدّاً... حافلة سقطت عن جسر وعدد القتلى مرتفع
15:42 | 2024-03-28
28/03/2024 03:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تُفجّر مفاجأة عن زيت القلي.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
دراسة تُفجّر مفاجأة عن زيت القلي.. إليكم هذا الخبر
12:22 | 2024-03-28
28/03/2024 12:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:51 | 2024-03-29
فيديو يغزو مواقع التواصل.. رجل فارع الطول في المسجد الحرام
09:40 | 2024-03-29
نتنياهو يوافق على استئناف مفاوضات الدوحة والقاهرة
09:18 | 2024-03-29
بيسكوف: نرفض أي مفاوضات مشروطة لحل أزمة أوكرانيا
09:00 | 2024-03-29
كسوف كليّ للشمس في هذا التاريخ... هل ستغرق الأرض في الظلام لـ3 أيّام؟
09:00 | 2024-03-29
قبل عملية رفح.. مصر تطالب بمساعدات عسكرية لتأمين حدودها
08:30 | 2024-03-29
معروف جدّاً... بالصورة شاب من أصل لبنانيّ مخطوف في هذا البلد!
فيديو
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
04:44 | 2024-03-27
29/03/2024 16:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
29/03/2024 16:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
29/03/2024 16:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24