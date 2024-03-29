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عربي-دولي

بيسكوف: نرفض أي مفاوضات مشروطة لحل أزمة أوكرانيا

Lebanon 24
29-03-2024 | 09:18
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أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على إعلان كييف عن "صيغة للسلام تشمل قائمة ببنود التفاوض ستكشف عنها لاحقا"، رفض روسيا أي مفاوضات مشروطة لحل أزمة أوكرانيا.

وتعليقا على تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا حول "صيغة للسلام"، قال بيسكوف: "نرفض أي شروط صيغت من أي طرف آخر".
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وأشار بيسكوف إلى أن تصريح كوليبا "يتناقض بالكامل مع الحظر المفروض من قبل الرئيس الأوكراني على التفاوض مع روسيا".

وسبق لكوليبا وأشار مؤخرا إلى إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا بين اجتماعي القمتين الأولى والثانية المزمعتين بين كييف وحلفائها "لبحث صيغة أوكرانية للسلام". (روسيا اليوم) 
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