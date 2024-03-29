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عربي-دولي

إسرائيل تُحذّر مواطنيها... لا تزوروا هذه الدول

Lebanon 24
29-03-2024 | 10:01
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حذر جهاز الأمن القومي الإسرائيلي NSH الإسرائيليين من السفر إلي شبه جزيرة سيناء خلال عطلة أعياد الفصح اليهودية الشهر المقبل، وزيارة تركيا ودول عربية.

وأوصى الجهاز الأمني الإسرائيلي وفق صحيفو "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بتجنب السفر إلى تركيا والمغرب ومصر بما في ذلك سيناء والأردن.
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بالإضافة إلى ذلك، حذر الجهاز الأمني الإسرائيليين من السفر لحضور مسابقة الأغنية الأوروبية، والتي ستقام في مدينة مالمو في السويد في شهر أيار المقبل. (روسيا اليوم)
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