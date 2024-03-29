Advertisement

عربي-دولي

فرار سجناء لداعش من سجن عفرين

Lebanon 24
29-03-2024 | 10:34
A-
A+
Doc-P-1180795-638473269995094046.jpg
Doc-P-1180795-638473269995094046.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن فرار 12 من سجناء داعش من سجن عفرين.

وتابع أن فرار عناصر وقيادات تابعة للتنظيم جاء بعد تواطؤ من الشرطة العسكرية.

وأكد أن السجن القابع شمال سوريا خاضع لسيطرة القوات التركية. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في تركيا.. توقيف 20 شخصا يشتبه في صلتهم بـ"داعش"
lebanon 24
29/03/2024 18:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
القبض على 12 عنصراً بتنظيم "داعش" في تركيا
lebanon 24
29/03/2024 18:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
في تركيا.. اعتقال 147 شخصا مشتبها بانتمائهم لتنظيم "داعش"
lebanon 24
29/03/2024 18:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أوروبا ترفع مستويّات التأهب... هل عاد "داعش"؟
lebanon 24
29/03/2024 18:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24

داعش

تركيا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:45 | 2024-03-29
11:30 | 2024-03-29
11:14 | 2024-03-29
11:00 | 2024-03-29
10:53 | 2024-03-29
10:09 | 2024-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24