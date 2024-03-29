فرار سجناء لداعش من سجن عفرين

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن فرار 12 من سجناء داعش من سجن عفرين.



وتابع أن فرار عناصر وقيادات تابعة للتنظيم جاء بعد تواطؤ من الشرطة العسكرية.



وأكد أن السجن القابع شمال سوريا خاضع لسيطرة القوات التركية. (العربية)

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