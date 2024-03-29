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مسؤول أميركي: المجاعة محتملة جدا في مناطق في غزة

Lebanon 24
29-03-2024 | 10:53
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قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن المجاعة تشكل خطرا و"احتمالا واردا" في بعض المناطق على الأقل في شمال غزة.

وأضاف المسؤول أن "المجاعة خطر كبير في جنوب ووسط غزة، لكنها لم تحدث"، مبينا أن "عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية محدود في الوقت الحالي مما يحد من قدرة التوزيع في جنوب ووسط غزة".
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وأكد المسؤول أن "الولايات المتحدة تركز بشدة على حشد جهود المجتمع الدولي والشراكات لمساعدة الأمم المتحدة في الحصول على شاحنات إضافية لمساعدة غزة".

وتابع أن "عدد شاحنات المساعدات الموزعة في جنوب ووسط غزة يقترب من 200 ولا تزال هناك حاجة إلى المزيد".

المسؤول الأميركي أشار إلى أن "الولايات المتحدة تأمل في فتح ممر المساعدات البحرية بين منتصف وأواخر أبريل".

وبشأن رفح، قال المسؤول الكبير إنه "تم إطلاع الولايات المتحدة على بعض جوانب الخطة الإنسانية الإسرائيلية لهجوم محتمل على رفح، ولكن لم يتم رؤية هجوم شامل بعد".

وتقول إسرائيل إنها تخطط لشن هجوم بري على رفح، في أقصى جنوب القطاع، مشيرة إلى أنها تعتقد أن معظم مسلحي حماس يحتمون بها. (الحرة) 
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