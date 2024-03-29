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عربي-دولي
روسيا تستدعي سفير مولدوفا... وتطرد أحد موظفيه
Lebanon 24
29-03-2024
|
11:14
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استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير مولدوفا لدى موسكو ليليان داري اليوم الجمعة، وأعربت عن احتجاجها على طرد دبلوماسي روسي من كيشيناو وعدم قبول الوفد الروسي لحضور جلسة منظمة "الفاو".
وقالت الوزارة في بيان: "أكدنا لرئيس البعثة الدبلوماسية المولدوفية احتجاجنا الشديد بشأن القرار الذي لا أساس له من جانب الجانب المولدوفي في 19 آذار بإعلان موظف في السفارة الروسية في كيشيناو شخصا غير مرغوب فيه".
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وأضافت: "وكذلك منع الوفد الروسي من دخول مولدوفا للمشاركة في الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لأوروبا، والذي سيعقد في كيشيناو يومي 14 و17 أيار الجاري".
وذكرت الخارجية الروسية أن "داري تلقى مذكرة من الوزارة مفادها أنه ردا على طرد موظف في السفارة الروسية في كيشيناو، قام الجانب الروسي بإعلان موظف في سفارة مولدوفا لدى روسيا غير مرغوب فيه". (روسيا اليوم)
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