مقتل 171 موظف من وكالة الأونروا في العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مقتل 171 من موظفيها خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت الوكالة الأممية في تقرير إنه "حتى 25 آذار الجاري، أصبح العدد الإجمالي للزملاء العاملين في الأونروا الذين قتلوا منذ بدء الأعمال العدائية في غزة 171 زميلاً".

وخلال الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع استهدفت العديد من المنشآت التابعة للأونروا في مناطق متفرقة من القطاع، كان آخرها استهداف مركز لتوزيع المساعدات الغذائية في 14 أذار بمخيم النصيرات وسط القطاع ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص.

( الأناضول)