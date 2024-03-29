طاجيكستان تعتقل 9 أشخاص على خلفية هجوم موسكو

اعتقلت سلطات طاجيكستان 9 أشخاص، الجمعة، على خلفية الهجوم الإرهابي على صالة للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن الشرطة المخابرات الطاجيكية اعتقلت 9 أشخاص يعيشون في مدينة فاهدات على خلفية الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو في 22 آذار االجاري.

وذكرت وسائل الإعلام أن المعتقلين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضافت أن ضباط شرطة طاجيكيين استجوبوا مع نظراء لهم روس أقارب 4 مواطنين طاجيك في البلاد، تم القبض عليهم بعد الهجوم.

وفي آخر حصيلة أعلنت السلطات الروسية ارتفاع عدد القتلى إلى 144 جراء الهجوم الذي وقع الجمعة الماضي بقاعة للحفلات في موسكو.

ورغم إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم، إلا أن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، اتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا بالوقوف وراءه.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي في بيان باعتقال 11 شخصا بينهم 4 إرهابيين متورطين بشكل مباشر في الهجوم، وأن الجهود مستمرة للتعرف على المتواطئين معهم.

( الأناضول)