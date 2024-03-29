منعاً لوقوع كارثة في غزة.. الكويت تدعو لتسريع إدخال المساعدات

Advertisement

رحبي وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، مساء اليوم الجمعة، بالإجراءات المؤقتة الإضافية التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك العدو الاسرائيلي لاتفاقية حظر جريمة الإبادة الجماعية بقطاع غزة.وشددت في بيانها، على أهمية ممارسة المجتمع الدولي كل أشكال الضغط لإرغام العدو على الإذعان لمطالبات المحكمة.كما دعت إلى تسريع إدخال المساعدات وفق كل الوسائل والمنافذ الحدودية لمنع وقوع كارثة إنسانية.