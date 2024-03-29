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إقتصاد

كم بلغ إنتاج النفط الخام الأميركي خلال كانون الثاني؟

Lebanon 24
29-03-2024 | 12:53
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إنخفض إنتاج الولايات المتحدة للنفط الخام في كانون الثاني إلى 12.533 مليون برميل في اليوم، بتراجع ستة بالمئة عن كانون الاول، بعد طقس بارد عطل بعض الإنتاج.

وبيّنت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الجمعة، أن إنتاج النفط الخام في تكساس انخفض أيضا في كانون الثاني إلى 5.361 مليون برميل في اليوم، في نزول بنحو خمسة بالمئة عن الشهر السابق، وانخفض الإنتاج في نورث داكوتا نحو 13 بالمئة إلى 1.122 مليون برميل في اليوم.
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وكانت مخزونات النفط الخام والبنزين في قد ارتفعت الولايات المتحدة، بينما انخفضت نواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 22 اذار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام ارتفعت بواقع 3.2 مليون برميل إلى 448.2 مليون في الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم بأن تصعد 1.3 مليون برميل.

وتابعت ان مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 2.1 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 22 اذار.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 147 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 22 اذار.

إقتصاد

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