روسيا تندد بالضربات الإسرائيلية "غير المقبولة" في سوريا

نددت روسيا، اليوم الجمعة، بالضربات الإسرائيلية في سوريا، بعدما سقط ما لا يقل عن 42 جندياً سورياً في ضربات جوية استهدفت فجراً مواقع عدة قرب حلب (شمال)، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن «أعمالاً عدوانية مماثلة على سوريا، تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذا البلد وللمعايير الأساسية للقانون الدولي، وهي غير مقبولة على الإطلاق»>

وأكدت زاخاروفا أن هذه الأعمال قد تكون لها «تداعيات بالغة الخطورة في سياق تدهور كبير للوضع في منطقة النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني».

( الشرق الأوسط)