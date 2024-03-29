أردوغان يؤكد ان بلاده لن تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده لن تتوقف حتى ينال الفلسطينيون حريتهم ويقيموا دولتهم المستقلة.

جاء ذلك أثناء كلمة لدى مشاركته في تجمع جماهيري لأنصار "تحالف الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية في منطقة سنجاق تبة بإسطنبول.

وشدد أردوغان على أن تركيا تبذل جهودا مكثفة لزيادة الضغط على إسرائيل بعد قرار مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف: "لن نتوقف حتى ينال الفلسطينيون حريتهم ويستعيدوا أراضيهم المحتلة ويقيموا دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار إلى أن تركيا أرسلت أمس الخميس سفينة مساعدات ثامنة إلى مصر وعلى متنها 125 ألف طرد غذائي بحمولة تبلغ 3 آلاف طن لإيصالها إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن حكومة إسرائيل الظالمة التي لا تعترف بالقانون ولا المقدسات تقتل بكل وحشية الأشقاء في غزة على مدار قرابة 6 أشهر.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن تركيا أرسلت حتى الآن عبر السفن والطائرات أكثر من 40 ألف طن مساعدات إلى المنطقة.

وشدد على أن تركيا بكافة مؤسساتها تقف إلى جانب فلسطين، مضيفا: "نفعل كل ما في وسعنا وما نستطيعه وما تسمح به إمكاناتنا وسنواصل القيام بذلك".

وأوضح أردوغان أنه ووزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ووكالة الطوارئ والكوارث "آفاد" والهلال الأحمر والأوقاف والجمعيات والمتبرعين يعملون ويناضلون من أجل فلسطين وغزة.

( الأناضول)