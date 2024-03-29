آخر معلومة عن هجوم كركوس.. هذا ما كشفه المتّهمون

ذكرت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، أن المتهمين بهجوم "كروكوس" توجهوا بعد تنفيذ العملية نحو الحدود الروسية الأوكرانية لعبورها والوصول إلى كييف، للحصول على "مكافآتهم" المالية.

وقالت اللجنة في بيان: "بناء على تعليمات منسق الهجوم الإرهابي، توجه الإرهابيون بعد تنفيذ جريمتهم في سيارة نحو الحدود الروسية الأوكرانية بهدف عبورها والوصول إلى كييف لاستلام مكافأتهم المالية التي وُعِدوا بها".

هذا وأكدت اللجنة أن المتهمين أفادوا بأن تحركاتهم "في مرحلة الإعداد للهجوم المسلح وما بعده على قاعة مجمع "كروكوس"، جرى تنسيقها عبر رسائل صوتية على منصة "تيلغرام" مع رجل قدم نفسه لهم تحت اسم مستعار".