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إسرائيل: مقتل ضابط و16 إصابة في اشتباكات جنوبي غزة

Lebanon 24
29-03-2024 | 14:00
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل ضابط وإصابة 16 من الضباط والجنود في اشتباكات جنوبي قطاع غزة.

 وأفاد الجيش، في بيان مقتضب، بمقتل الضابط ألون كودرياشوف من وحدة الكوماندوز البرية "أجوز" وإصابة 16 ضابطا وجنديا آخرين بجروح راوحت خطورتها بين "حرجة" و"متوسطة".

 وأوضح أن هؤلاء القتلى والجرحى سقطوا في اشتباكات جنوبي قطاع غزة، دون ذكر تفاصيل أخرى.

 وبذلك ارتفعت حصيلة القتلى التي أعلنها الجيش الإسرائيلي رسميا منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول الماضي إلى 598 ضابطا وجنديا، بينهم 254 سقطوا منذ بداية الهجوم البري على القطاع في 27 من الشهر نفسه.

 فيما ارتفعت حصيلة إصابات الجيش، وفق المصدر ذاته، إلى 3165 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينها 491 إصابة "حرجة" و838 "متوسطة".

 وبين إجمالي هذه الإصابات لا يزال 279 يتلقون العلاج من ضمنهم 25 إصابتهم "خطيرة" و183 "متوسطة".

( الأناضول)
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