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البحرية الهندية تنقذ مركب صيد إيرانياً خطفه قراصنة صوماليون

Lebanon 24
29-03-2024 | 14:40
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أعلنت البحرية الهندية، اليوم، أنها اعترضت مركب صيد إيرانياً في بحر العرب بعدما خطفه قراصنة صوماليون.

 واعترضت سفينتان هنديتان المركب «إف في القمر 786» الذي يرفع العلم الإيراني، على بعد نحو 165 كيلومتراً جنوب غربي جزيرة سقطرى اليمنية غير البعيدة من الطرف الشرقي للصومال.

 وقالت البحرية الهندية، في منشور على منصة «إكس»، إن عملية «جارية تنفذها البحرية الهندية لإنقاذ السفينة المختطفة وطاقمها».

وأوضحت أن 9 قراصنة مسلحين سيطروا على المركب، ولم تذكر عدد أفراد طاقمه، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

 وتنشط البحرية الهندية قبالة سواحل الصومال منذ عام 2008، وكثّفت جهودها لمكافحة القرصنة العام الماضي بعد تصاعد في الهجمات، خصوصاً في بحر العرب، إضافة إلى هجمات جماعة «الحوثي» اليمنية في البحر الأحمر.

  ( الشرق الوسط)

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