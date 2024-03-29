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عربي-دولي

أوكرانيا تتفق مع بلد "شريك لروسيا" على تعزيز العلاقات

Lebanon 24
29-03-2024 | 14:55
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إتفقت أوكرانيا والهند على "تعزيز علاقاتهما" خلال زيارة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لهذا البلد الشريك لروسيا ويشتري منها ملايين من براميل النفط.
     
     
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وكتب وزير الخارجية الهندي على شبكات التواصل الاجتماعي في ختام المحادثات أنها "أكدت نيتنا تعزيز العلاقات مع كييف".
     
وقال: "هدفنا الفوري هو العودة إلى مستويات التجارة السابقة".
     
من جهته، أعلن الوزير الأوكراني أن اللقاء أتاح "الاتفاق على إعادة مستوى التعاون بين البلدين الذي كان قائما قبل الحرب الواسعة التي شنتها روسيا وايجاد مشاريع واعدة جديدة لرفع العلاقات الى مستوى أعلى".
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