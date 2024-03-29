الضفة.. ارتفاع حصيلة المعتقلين إلى 7870 فلسطينيا

ارتفع إلى 7 آلاف و870 عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل في الضفة الغربية منذ تصعيد اعتداءاتها على المواطنين هناك بالتزامن مع بدء حربها على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023.

يأتي ذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 25 فلسطينيا من الضفة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وفق بيان مشترك صدر الجمعة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وذكر البيان أن "حصيلة الاعتقالات في الضفة بعد السابع من أكتوبر، ارتفعت إلى نحو 7870 تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن".

وأضاف: "اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس، وحتى مساء اليوم الجمعة 25 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة، وأطفال، بالإضافة إلى أسرى سابقين".

وأوضح أن "عمليات الاعتقال (خلال الساعات الأخيرة) تركزت في مدينة القدس بعد توجه المئات لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك" فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل (جنوب)، ونابلس وطولكرم وقلقيلية (شمال).

يذكر أن المعطيات تشمل "حالات" الاعتقال، بما في ذلك من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا، وفق البيان.

وحتى نهاية شباط الماضي، تجاوز إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية 9100 بمن فيهم المعتقلون قبل 7 تشرين الأول، ومن بينهم 3558 معتقلا إداريّا، وفق المؤسستين.

( الأناضول)