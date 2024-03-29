150 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

أدى نحو 150 ألفا صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، في الجمعة الثالثة من شهر رمضان، رغم استمرار التضييقات والقيود الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس (تابعة للحكومة الأردنية)، في بيان مقتضب، إن نحو 150 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى.

وشددت الشرطة الإسرائيلية إجراءاتها على بوابات الأقصى، حيث نصبت حواجز عليها وفتشت بعض المصلين قبل دخولهم المسجد.

ولم يُبلغ عن وقوع أية احتكاكات أو مناوشات بين الشرطة الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين بعد انتهاء الصلاة، وفق الشهود.

(الأناضول)