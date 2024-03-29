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عربي-دولي

"حماس" و"الجهاد" تصدران بيانا مشتركا.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
29-03-2024 | 16:35
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أكدت حركتا «حماس» و«الجهاد» الفلسطينيتان رفضهما لأي مشاريع سياسية تستهدف خلق واقع جديد على الأرض في قطاع غزة بعيداً عما وصفتهاه «بإرادة الشعب والمقاومة».

 جاء ذلك في بيان أصدرته الحركتان، اليوم، عقب لقاء وفد من «حماس» برئاسة إسماعيل هنية بوفد من حركة «الجهاد الإسلامي» برئاسة زياد النخالة في طهران، تناول التطورات السياسية والميدانية الجارية والمتعلقة بالحرب على قطاع غزة وتداعياتها.

 واعتبرت الحركتان أن مواصلة دعم إسرائيل عسكرياً وتوفير الغطاء السياسي «لجرائمها هو مشاركة في الجريمة الجارية في غزة».

 وحذرت الحركتان مما وصفتاه «التواطؤ عبر الصمت حيال ما يجري»، وأكدتا في الوقت نفسه رفض أي مشاريع سياسية أو خطوات من شأنها خلق وقائع جديدة في غزة.

 وشددت الحركتان على أن أي خطوة «يجب أن تكون نتاجاً للإجماع الوطني الكامل»، بحسب البيان.

( الشرق الأوسط)
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