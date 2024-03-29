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عربي-دولي

إيطاليا تعترض طائرات روسية فوق بحر البلطيق

Lebanon 24
29-03-2024 | 18:21
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ذكرت القوات الجوية الإيطالية أنها اعترضت طائرات مجهولة تحلق فوق المياه الدولية في بحر البلطيق، فيما قال مصدران دفاعيان في روما إنها طائرات روسية.
وقال بيان إن طائرات إيطالية من طراز يوروفايتر متمركزة في قاعدة بمدينة مالبورك البولندية نفذت عمليتي الاعتراض الخميس والجمعة في إطار مهمة مراقبة جوية لحلف شمال الأطلسي.
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وأضاف البيان أن الطائرات الإيطالية عادت إلى قاعدتها في بولندا بعد الانتهاء من عملياتها، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وأوضح المصدران الدفاعيان أن الرادارات رصدت الطائرات الروسية وأنها لم تستجب لإشارات الراديو وطلبات الاتصال.
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