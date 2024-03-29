18
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
12
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
صندوق النقد يوافق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بنحو 5 مليارات دولار
Lebanon 24
29-03-2024
|
19:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال صندوق النقد الدولي في بيان إن المجلس التنفيذي للصندوق أكمل المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مضيفا أنه وافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو خمسة مليارات دولار.
وذكر أن هذا يسمح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار على الفور.
Advertisement
وكانت قد قالت مجموعة البنك الدولي إنها تعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة بواقع ثلاثة مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.
وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
وتراجعت الضغوط المالية على الحكومة المصرية الشهر الماضي بعدما أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع مدينة "رأس الحكمة"، ووسعت برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
التاريخ حُدِّدَ... هذا موعد عيد الفطر
Lebanon 24
التاريخ حُدِّدَ... هذا موعد عيد الفطر
08:46 | 2024-03-29
29/03/2024 08:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ من نصرالله.. هذا ما طلبهُ
Lebanon 24
نداءٌ من نصرالله.. هذا ما طلبهُ
16:12 | 2024-03-29
29/03/2024 04:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة "تسلل" عند الحدود الجنوبية.. ما الذي حصل قبل قليل؟
Lebanon 24
حادثة "تسلل" عند الحدود الجنوبية.. ما الذي حصل قبل قليل؟
14:47 | 2024-03-29
29/03/2024 02:47:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت انفجار قويّ سُمِعَ قبل قليل في بعلبك... ما هي طبيعته؟ (صورة)
Lebanon 24
صوت انفجار قويّ سُمِعَ قبل قليل في بعلبك... ما هي طبيعته؟ (صورة)
09:42 | 2024-03-29
29/03/2024 09:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضد لبنان.. باحثٌ يكشفها ويعلنها
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضد لبنان.. باحثٌ يكشفها ويعلنها
13:00 | 2024-03-29
29/03/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:59 | 2024-03-29
مجلس الدولة الفرنسي يؤيّد ترحيل الإمام المحجوبي
20:30 | 2024-03-29
زيلينسكي: نحاول العثور على سبيل ما كي لا نتراجع
20:00 | 2024-03-29
اليهود المتدينون يعارضون ضغوط إلحاقهم بالجيش
19:27 | 2024-03-29
"نياغارا" تعلن حالة الطوارئ قبيل كسوف نادر للشمس
18:21 | 2024-03-29
إيطاليا تعترض طائرات روسية فوق بحر البلطيق
17:35 | 2024-03-29
"حماس" و"الجهاد" تصدران بيانا مشتركا.. ماذا جاء فيه؟
فيديو
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
04:44 | 2024-03-27
30/03/2024 03:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
30/03/2024 03:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
30/03/2024 03:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24