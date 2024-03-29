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عربي-دولي
"نياغارا" تعلن حالة الطوارئ قبيل كسوف نادر للشمس
Lebanon 24
29-03-2024
|
19:27
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بادرت منطقة نياغارا الكندية بإعلان حالة الطوارئ قبل كسوف كلي نادر للشمس يتوقع أن يحدث في الثامن من أبريل وأن يستقطب جموعا كبيرة عند منطقة الشلالات الشهيرة وحولها.
وذكرت المنطقة في بيان الخميس أن الحاكم جيم برادلي أعلن حالة الطوارئ "بدافع الإمعان في توخي الحذر".
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وجاء في بيان صحفي لمنطقة نياغارا "إعلان حالة الطوارئ... يعزز الأدوات التي تملكها المنطقة للحفاظ على صحة السكان والزوار وسلامتهم وحماية بنيتنا التحتية الحيوية من أي احتمالات قد تحدث".
ويمر الكسوف من فوق الشلالات الخلابة الواقعة على الحدود الكندية الأميركية، ويتوافد كثيرون على الفنادق والنُزُل المتوفرة للإيجار قبل حدوث الظاهرة ليشهدوها عند إحدى عجائب الطبيعة في أميركا الشمالية.
وتوقع جيم ديوداتي حاكم مدينة نياغارا فولز في مقاطعة أونتاريو الكندية أن يكون هذا "أكبر جمهور نشهده، وبفارق كبير" في الجانب الكندي لمشاهدة الكسوف.
وقدر ديوداتي أن ما يصل إلى نحو مليون شخص سيحضرون مقارنة مع 14 مليون شخص يزرون المنطقة عادة على مدار عام كامل.
وستعدّل المنطقة أيضا بعض برامجها وخدماتها وستغلق بعض المرافق لتبعد حركة السير عن الطرق في الثامن من أبريل.
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