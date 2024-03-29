Advertisement

عربي-دولي

"نياغارا" تعلن حالة الطوارئ قبيل كسوف نادر للشمس

Lebanon 24
29-03-2024 | 19:27
A-
A+
Doc-P-1180908-638473566276082313.jpg
Doc-P-1180908-638473566276082313.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بادرت منطقة نياغارا الكندية بإعلان حالة الطوارئ قبل كسوف كلي نادر للشمس يتوقع أن يحدث في الثامن من أبريل وأن يستقطب جموعا كبيرة عند منطقة الشلالات الشهيرة وحولها.
وذكرت المنطقة في بيان الخميس أن الحاكم جيم برادلي أعلن حالة الطوارئ "بدافع الإمعان في توخي الحذر".
Advertisement
وجاء في بيان صحفي لمنطقة نياغارا "إعلان حالة الطوارئ... يعزز الأدوات التي تملكها المنطقة للحفاظ على صحة السكان والزوار وسلامتهم وحماية بنيتنا التحتية الحيوية من أي احتمالات قد تحدث".

ويمر الكسوف من فوق الشلالات الخلابة الواقعة على الحدود الكندية الأميركية، ويتوافد كثيرون على الفنادق والنُزُل المتوفرة للإيجار قبل حدوث الظاهرة ليشهدوها عند إحدى عجائب الطبيعة في أميركا الشمالية.

وتوقع جيم ديوداتي حاكم مدينة نياغارا فولز في مقاطعة أونتاريو الكندية أن يكون هذا "أكبر جمهور نشهده، وبفارق كبير" في الجانب الكندي لمشاهدة الكسوف.

وقدر ديوداتي أن ما يصل إلى نحو مليون شخص سيحضرون مقارنة مع 14 مليون شخص يزرون المنطقة عادة على مدار عام كامل.

وستعدّل المنطقة أيضا بعض برامجها وخدماتها وستغلق بعض المرافق لتبعد حركة السير عن الطرق في الثامن من أبريل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:59 | 2024-03-29
20:30 | 2024-03-29
20:00 | 2024-03-29
19:00 | 2024-03-29
18:21 | 2024-03-29
17:35 | 2024-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24