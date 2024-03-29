زيلينسكي: نحاول العثور على سبيل ما كي لا نتراجع

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة منشورة اليوم الجمعة إن "أوكرانيا إذا لم تحصل على المساعدات العسكرية التي وعدتها بها الولايات المتحدة وتعرقلها خلافات في الكونجرس، فسيكون على قواتها التراجع بخطوات صغيرة".وقال زيلينسكي لصحيفة واشنطن بوست: "إذا كان الدعم الأميركي غير موجود، فيعني ذلك أننا ليس لدينا دفاعات جوية، أو صواريخ باتريوت، أو أجهزة تشويش للحرب الإلكترونية، أو طلقات مدفعية من عيار 155 ملليمترا".وأضاف: "يعني ذلك أننا سنتراجع، سنتقهقر، خطوة تلو الأخرى، بخطوات صغيرة".