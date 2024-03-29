مجلس الدولة الفرنسي يؤيّد ترحيل الإمام المحجوبي

Advertisement

أيّد مجلس الدولة الفرنسي قرار ترحيل الإمام التونسي محجوب المحجوبي، معتبراً أن "بعض خطبه تحرض على التمييز ضد المرأة واليهود".وجاء في الحكم أن "بعض التصريحات التي أدلى بها الشخص المعني علناً، في سياق الخطب التي كان لها جمهور معين، يمكن اعتبارها بمثابة أعمال تحريض صريحة ومتعمدة على التمييز ضد المرأة".وأشار مجلس الدولة أيضاً إلى أعمال تحريض على الكراهية أو العنف ضد مجموعات من الناس وخصوصاً في السياق الدولي الحالي، الى تعليقات متعلقة باليهود، وكذلك تصريحات تنتقد المجتمع الفرنسي وتروج للجهاد".