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روسيا تُطلق حملة الربيع للتجنيد العسكري

Lebanon 24
29-03-2024 | 21:30
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أعلنت رئاسة الأركان الروسية الجمعة أن روسيا ستطلق الاثنين حملتها للتجنيد العسكري للربيع وتشمل آلاف الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً.
ويؤكد الجيش أن المجندين الجدد لن يتم إرسالهم إلى أوكرانيا، لكن الحملة التي تنظم مرتين سنويا، تأتي في وقت يخشى كثير من الروس من تعبئة جديدة.
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وقال نائب الأميرال فلاديمير تسيمليانسكي المسؤول الكبير في هيئة الأركان العامة في مؤتمر "ستبدأ حملة التجنيد العسكري للربيع في الأول من نيسان".
وفقاً لتسيمليانسكي سيخدم جميع المجندين لمدة عام على أراضي الاتحاد الروسي.
وأوضح انه "لن يتم إرسالهم إلى مواقع انتشار القوات المسلحة في المناطق الروسية الجديدة"، أي المناطق الأوكرانية الأربع (دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا) التي ضمتها روسيا في 2022 ولن يشاركوا في العملية العسكرية الروسية الخاصة".

وتشنّ روسيا هجوماً في أوكرانيا منذ أكثر من عامين، الأمر الذي دفع السلطات الروسية إلى إصدار مرسوم بتعبئة أكثر من 300 ألف شخص خريف عام 2022.
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