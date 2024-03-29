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عربي-دولي

الشرطة البريطانية: نحقّق في حادث طعن صحافي في مؤسسة ناطقة بالفارسية

Lebanon 24
29-03-2024 | 22:00
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أعلنت شرطة لندن أن ضباط مكافحة الإرهاب يحققون في حادث طعن تعرض له الجمعة صحافي يعمل لصالح مؤسسة إعلامية إيرانية مستقلة تتخذ من بريطانيا مقراً لها.
وأفادت شرطة العاصمة البريطانية أنه تم العثور على الضحية، وهو رجل في الثلاثينات من عمره، في ويمبلدون جنوب غرب العاصمة البريطانية مصابا بجروح في ساقه جراء اعتداء.
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وقالت إنه نُقل إلى المستشفى في حالة مستقرة ولا يوجد خطر على حياته.
وأضافت الشرطة أن "الدافع وراء الاعتداء غير واضح حتى الآن، لكن المحققين ينظرون في كل الاحتمالات، بما في ذلك الأخذ بالاعتبار وظيفة الضحية كصحافي في منظمة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية مقرها في المملكة المتحدة.
وأشارت إلى تهديدات عدة وُجهت لهذه المجموعة من الصحافيين في الآونة الأخيرة.
وقال دومينيك مورفي الذي يرأس وحدة مكافحة الإرهاب: "بالنظر إلى وظيفة الضحية ومخاوفنا المعلنة في شأن التهديدات التي يتعرض لها موظفو هذه المنظمة، فإن قيادة مكافحة الإرهاب تجري هذا التحقيق".
وأضاف أن "المحققين ما زالوا يقيّمون ظروف الحادث ويتابعون عدداً من خيوط التحقيق".
وأكد مورفي أنه "سيتم تسيير دوريات إضافية في ويمبلدون ومواقع أخرى في لندن خلال الأيام المقبلة لطمأنة المعنيين بالواقعة".
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