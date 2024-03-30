بعد تعيين السلطة الفلسطينية حكومة جديدة.. هكذا علقت واشنطن

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ان الولايات المتحدة ترحب بتعيين السلطة الفلسطينية حكومة جديدة.وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزارة في بيان "تجديد السلطة الفلسطينية أساسي لتحقيق نتائج للشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وغزة وتهيئة الظروف للاستقرار في المنطقة الأوسع نطاقا".وكانت قد أعلنت السلطة الفلسطينية، الخميس، تشكيل حكومة جديدة في حين تواجه ضغوطا دولية لإجراء إصلاحات.وكشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن تشكيل الحكومة الجديدة بمرسوم رئاسي صدر الخميس.ولا توجد أسماء مشهورة بين أعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة.وكان عباس كلف محمد مصطفى، وهو مستشاره منذ فترة طويلة، بتشكيل حكومة جديدة في وقت سابق من الشهر الجاري.وتعهد مصطفى، وهو اقتصادي مستقل سياسيا تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، بتشكيل حكومة تكنوقراط وإنشاء صندوق ائتماني مستقل للمساعدة في إعادة إعمار غزة. (سكاي نيوز)