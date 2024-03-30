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عربي-دولي
أرسلت لها قنابل ومقاتلات بمليارات الدولارات.. ضوء أخضر أميركي لإسرائيل!
Lebanon 24
30-03-2024
|
00:20
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أعطت الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية الضوء الأخضر لإرسال قنابل ومقاتلات بمليارات الدولارات إلى إسرائيل على الرغم إبدائها علنا مخاوف حيال هجوم عسكري متوقع في رفح، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".
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وقال مسؤولون مطلعون في البنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية إن مجموعات الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة إم.كيه84 بوزن ألفي رطل، و500 قنبلة إم.كيه82 بوزن 500 رطل.
وتأتي الحزمة في ظل مواجهة إسرائيل انتقادات دولية قوية بسبب مواصلتها حملة القصف والهجوم البري في غزة، وفي ظل دعوة أعضاء من الحزب الديمقراطي الرئيس جو بايدن إلى قطع المساعدات العسكرية الأميركية.
وكان رئيس الأركان الأميركي كشف في وقت سابق، أمس الجمعة، أن إسرائيل لم تحصل على كل ما طلبته من أسلحة أميركية.
وقال رئيس مجلس هيئة رؤساء الأركان المشتركة تشارلز براون "ندعمهم بقدرات كبيرة، لكنهم لم يحصلوا على كل شيء طلبوه".
كما أضاف "أحد الأسباب هو مطالبتهم بأشياء لا يمكن توفيرها لهم في الوقت الحالي أو أشياء لا نرغب في حصولهم عليها الآن بشكل خاص".
3.8 مليار دولار لإسرائيل
أتت تلك التصريحات بعدما التقى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع.
فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الوزيرين ناقشا المساعدة الأمنية لإسرائيل. (العربية)
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