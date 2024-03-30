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لجذب الجمهوريين المعتدلين.. اعلان تلفزيوني لحملة بايدن

Lebanon 24
30-03-2024 | 01:03
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أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن، إعلانا تلفزيونيا يستهدف جذب ناخبي نيكي هيلي في إطار سعيه لإعادة بناء التحالف الذي أوصله إلى البيت الأبيض واستمالة الجمهوريين المعتدلين الذين فضلوا التصويت لهيلي على دونالد ترامب خلال اختيار مرشح حزبهم للانتخابات الرئاسية.
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ويُظهر الإعلان المرشح الجمهوري ترامب وهو يسخر من السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة ويقول لأحد المراسلين إنه قادر على الفوز بدون دعم مؤيديها.

كما يُسمع ترامب وهو يقول في الإعلان الذي يستمر لمدة 30 ثانية "لقد جن جنونها. إنها شخص غاضب جدا"، معربا عن رفضه لأنصارها ومهددا بطردهم من حركته السياسية.


ونشر بايدن الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي مرفقا بتعليق "ناخبو نيكي هيلي، دونالد ترامب لا يريد أصواتكم. أريد أن أكون واضحا: هناك مكان لكم في حملتي"، وفقا لفرانس برس.

قام بايدن بإنشاء صندوق لحملته الانتخابية جمع ما يزيد على 70 مليون دولار قبيل المواجهة الجديدة مع ترامب في نوفمبر المقبل، وهو ما يزيد على ضعف حجم التبرعات التي جمعها سلفه ويمنحه قدرة على إنفاق مبالغ أكبر على الإعلانات التلفزيونية
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