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عربي-دولي
بين ضابط وجندي.. كم بلغ عدد قتلى الجيش الاسرائيلي في معركة غزة؟
Lebanon 24
30-03-2024
|
01:25
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اعترفت إسرائيل أمس بمقتل ضابط وإصابة 16 جنديا وضابطا في المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة، وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 598 قتيلا بين ضابط وجندي.
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وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب أول ألون كودرياشوف، البالغ من العمر 21 عاما من وحدة الكوماندوز إيغوز، قتل في معارك جنوب غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ بداية الهجوم البري على غزة في السابع والعشرين من الشهر نفسه إلى 254 ضابطا وجنديا.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الجندي القتيل كان مع مجموعة أخرى من الجنود من وحدة إيغوز، في مهمة قرب مستشفى ناصر في خان يونس، وأنه قتل عندما أطلق عناصر من حماس صاروخ "آر بي جي" على المبنى الذي كانوا فيه، وأنه أصيب بجروح قاتلة، توفي على إثرها.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن 16 جنديا أصيبوا بجروح، بينهم 6 في حال الخطر.
وبهذا ترتفع حصيلة إصابات الجيش الإسرائيلي، منذ بداية الحرب، إلى 3165 ضابطا وجنديا.
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