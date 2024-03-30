21
o
بيروت
25
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
25
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في ماليزيا.. اعتقال مسلح يُشتبه في أنه جاسوس لإسرائيل
Lebanon 24
30-03-2024
|
01:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن قائد الشرطة الماليزية انه تم اعتقال مسلح في فندق في كوالالمبور، مشيرا إلى أنه يشتبه في أن الرجل البالغ من العمر 36 عاما جاسوس إسرائيلي.
وقال المفتش العام للشرطة، رضاء الدين حسين، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر أمس الجمعة، إن الرجل، الذي عثر بحوزته على 6 مسدسات و200 رصاصة، وصل إلى مطار كوالالمبور الدولي في 12 مارس مستخدما ما تعتقد السلطات أنه جواز سفر فرنسي مزيف.
Advertisement
وأضاف أن المشتبه به سلم جواز سفر إسرائيليا بعد استجواب الشرطة له.
وقال رضاء الدين إن الشرطة تحقق في احتمال أن يكون الرجل عضوا في المخابرات الإسرائيلية، على الرغم من أن المشتبه به قال للسلطات إنه دخل ماليزيا لمطاردة مواطن إسرائيلي آخر بسبب نزاع عائلي.
وأضاف "ومع ذلك، فإننا لا نثق بشكل كامل في هذه الرواية لأننا نشك في أنه قد تكون هناك أجندة أخرى"، وتابع أن الرجل المحتجز كان يتنقل بين عدة فنادق خلال فترة وجوده في ماليزيا.
وقال رضاء الدين إن الشرطة تحقق أيضا في كيفية حصول المشتبه به على الأسلحة التي تم شراؤها في ماليزيا ودفع ثمنها بالعملة الرقمية.
وأضاف أن السلطات في حالة تأهب قصوى عقب الاعتقال، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية حول ملك ماليزيا ورئيس الوزراء أنور إبراهيم وشخصيات أخرى رفيعة المستوى.
وتعتبر ماليزيا من أشد المؤيدين للفلسطينيين، وانتقدت تصرفات إسرائيل في حرب غزة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
التاريخ حُدِّدَ... هذا موعد عيد الفطر
Lebanon 24
التاريخ حُدِّدَ... هذا موعد عيد الفطر
08:46 | 2024-03-29
29/03/2024 08:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ50 ألف ليرة.. ماذا اكتشف مواطنون؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ50 ألف ليرة.. ماذا اكتشف مواطنون؟
16:40 | 2024-03-29
29/03/2024 04:40:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ من نصرالله.. هذا ما طلبهُ
Lebanon 24
نداءٌ من نصرالله.. هذا ما طلبهُ
16:12 | 2024-03-29
29/03/2024 04:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. مشهدٌ مؤثر داخل أحد الشوارع
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. مشهدٌ مؤثر داخل أحد الشوارع
16:48 | 2024-03-29
29/03/2024 04:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة "تسلل" عند الحدود الجنوبية.. ما الذي حصل قبل قليل؟
Lebanon 24
حادثة "تسلل" عند الحدود الجنوبية.. ما الذي حصل قبل قليل؟
14:47 | 2024-03-29
29/03/2024 02:47:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:56 | 2024-03-30
مُصادر منذ شباط.. رفض طلب "بولسونارو" لاستعادة جواز سفره لزيارة إسرائيل
02:46 | 2024-03-30
الاعداد كبيرة.. اليكم آخر الاحصاءات حول عدد السجناء الفلسطينيين في اسرائيل
02:29 | 2024-03-30
مشهد يقطع الأنفاس: أنقذ طفلا من موت محقق.. وفيديو يوثق ما حصل
02:00 | 2024-03-30
"مثل الفرن": تغير المناخ يزيد من فترات موجات الحر.. ودراسة تحذر!
01:25 | 2024-03-30
بين ضابط وجندي.. كم بلغ عدد قتلى الجيش الاسرائيلي في معركة غزة؟
01:03 | 2024-03-30
لجذب الجمهوريين المعتدلين.. اعلان تلفزيوني لحملة بايدن
فيديو
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
04:44 | 2024-03-27
30/03/2024 09:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
30/03/2024 09:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
30/03/2024 09:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24