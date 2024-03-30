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عربي-دولي

في ماليزيا.. اعتقال مسلح يُشتبه في أنه جاسوس لإسرائيل

Lebanon 24
30-03-2024 | 01:47
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أعلن قائد الشرطة الماليزية انه تم اعتقال مسلح في فندق في كوالالمبور، مشيرا إلى أنه يشتبه في أن الرجل البالغ من العمر 36 عاما جاسوس إسرائيلي.

وقال المفتش العام للشرطة، رضاء الدين حسين، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر أمس الجمعة، إن الرجل، الذي عثر بحوزته على 6 مسدسات و200 رصاصة، وصل إلى مطار كوالالمبور الدولي في 12 مارس مستخدما ما تعتقد السلطات أنه جواز سفر فرنسي مزيف.
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وأضاف أن المشتبه به سلم جواز سفر إسرائيليا بعد استجواب الشرطة له.

وقال رضاء الدين إن الشرطة تحقق في احتمال أن يكون الرجل عضوا في المخابرات الإسرائيلية، على الرغم من أن المشتبه به قال للسلطات إنه دخل ماليزيا لمطاردة مواطن إسرائيلي آخر بسبب نزاع عائلي.

وأضاف "ومع ذلك، فإننا لا نثق بشكل كامل في هذه الرواية لأننا نشك في أنه قد تكون هناك أجندة أخرى"، وتابع أن الرجل المحتجز كان يتنقل بين عدة فنادق خلال فترة وجوده في ماليزيا.

وقال رضاء الدين إن الشرطة تحقق أيضا في كيفية حصول المشتبه به على الأسلحة التي تم شراؤها في ماليزيا ودفع ثمنها بالعملة الرقمية.

وأضاف أن السلطات في حالة تأهب قصوى عقب الاعتقال، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية حول ملك ماليزيا ورئيس الوزراء أنور إبراهيم وشخصيات أخرى رفيعة المستوى.

وتعتبر ماليزيا من أشد المؤيدين للفلسطينيين، وانتقدت تصرفات إسرائيل في حرب غزة. (سكاي نيوز)


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