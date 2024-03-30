مشهد يقطع الأنفاس: أنقذ طفلا من موت محقق.. وفيديو يوثق ما حصل

أصبح المواطن السعودي، عبدالله مدلول العنزي، حديث السعوديين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.



أما السبب فيعود لمشهد يقطع الأنفاس ظهر فيه الرجل المتحدر من محافظة الخرج وهو يقود سيارته، ثم يوقفها لكي يقطع طفل الطريق.



إلا أن الصغير تسمَّر مكانه على ما يبدو في المسار الأيسر من الطريق، فيما كانت سيارة مسرعة آتية في نفس المسار.

🎥 فيديو موقف بطولي لأحد أبناء الخرج إنقاذ طفل من الموت المحقق بفضل الله #عبدالله_مدلول_العنزي

"بحثت عن رقم عبدالله وقمت بالاتصال به والتحقق من القصه"

الحادثه وقعت يوم الجمعه ١٢ رمضان ١٤٤٥

يقول عبدالله ((شاهدت الطفل في المسار الأيسر ،وخففت السرعه حتى يقطع الطريق لكنه استمر في… pic.twitter.com/deAalJUJHs — اسأل الخرج (@sabqk) March 29, 2024 Advertisement

رأيت ابني فيه

فما كان من عبدالله إلا أن حرف سيارته لتصطدم بالسيارة المسرعة لكي ينقذ الصغير.



وقد لاقى تصرفه هذا الثناء على مواقع التواصل. ودعا البعض إلى نشر اسمه لاسيما أنه مطالب الآن بإصلاح السيارة الأخرى وسيارته بطبيعة الحال.



كما تناقل العديد من المغردين على منصة إكس الفيديو الذي وثق هذا العمل البطولي، كما وصفوه.



في المقابل أكد عبدالله أن ما قام به ليس عملا بطولياً بل واجباً أخلاقياً، معتبراً أن أي أحد في موقفه كان يجب عليه القيام بما فعله أيضا.



كما أوضح في مقابلة مع العربية أنه انتبه إلى الولد ففضل أن "يأتي الحادث في الحديد ولا في الصغير"، حسب وصفه. (العربية)



