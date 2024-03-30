مُصادر منذ شباط.. رفض طلب "بولسونارو" لاستعادة جواز سفره لزيارة إسرائيل

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قامت المحكمة العليا في البرازيل برفض طلب قدمه محامو الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو لاستعادة جواز سفره حتى يتمكن من السفر إلى إسرائيل، وفقا لوثيقة رسمية صدرت أمس الجمعة.وكان بولسونارو، الذي يخضع للتحقيق بتهمة التخطيط لانقلاب مزعوم، طلب من المحكمة العليا في البرازيل إعادة جواز سفره مؤقتا لزيارة إسرائيل، حسبما قال محاميه الخميس.ووفقا لمحاميه، فإن هذا الطلب من بولسونارو جاء حتى يتمكن من قبول دعوة رسمية لزيارة إسرائيل بين 12 و18 أيار مع عائلته.يشار إلى أنه تمت مصادرة جواز سفر بولسونارو في الثامن من شباط الماضي لأنه يخضع للتحقيق بشبهة "التحريض على محاولة انقلاب" لمنع منافسه في انتخابات 2022 والرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي منصبه في كانون الثاني 2023.وقال محامو بولسونارو، الذين ينكرون اتهامات الانقلاب، إن "الرحلة لا تنطوي على أي خطر على العملية".الجدير بالذكر أن المحاكم منعت بولسونارو، الحليف المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الترشح لمناصب عامة، ودفع التدقيق المستمر من قبل المدعين منتقديه إلى اعتباره عرضة لخطر الهروب.ويأتي هذا وسط أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والبرازيل.(سكاي نيوز)