بعد وفاة 5 أشخاص.. مداهمة مصنع لتصنيع مكملات غذائية في اليابان

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داهم مسؤولو صحة بالحكومة اليابانية، اليوم السبت، مصنعا لإنتاج المكملات الصحية التي قالوا إنها تسببت في وفاة 5 أشخاص على الأقل ودخول أكثر من 100 آخرين إلى المستشفى.شارك نحو 10 أشخاص، يرتدون بدلات داكنة، في مداهمة مصنع "أوساكا"، التابع لشركة كوباياشي للأدوية، وحظيت بتغطية واسعة النطاق في وسائل الإعلام اليابانية ونقلها التلفزيون الياباني، بما في ذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.وقالت الشركة إن السبب الدقيق لهذه الأمراض، والتي تشمل الفشل الكلوي، لا يزال غير معروف. ويجري التحقيق في المنتجات بالتعاون مع السلطات الصحية الحكومية.يدخل "بينيكوجي"، وهو نوع من العفن الأحمر في إنتاج جميع المكملات الغذائية.ويقال إن هذه الحبوب الوردية التي تنتجها شركة كوباياشي للأدوية والتي تسمى "بينيكوجي كوليسترول هلب" تساعد على خفض مستويات الكوليسترول.وقالت شركة كوباياشي فارماسيوتيكال، ومقرها مدينة أوساكا بغرب اليابان، إن نحو مليون عبوة بيعت خلال السنوات الثلاث الماضية. كما باعت بينيكوجي لمصنعين آخرين، وتم تصدير بعض المنتجات.يشار إلى أنه يمكن شراء المكملات الغذائية من الصيدليات دون وصفة طبية من الطبيب.