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عربي-دولي

شركة طيران تقع ضحية للعقوبات الغربية على روسيا.. وركابها عالقون في المطارات!

Lebanon 24
30-03-2024 | 05:05
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قام الاتحاد الأوروبي بمنع شركة "Southwind" التركية ومقرها أنطاليا من تسيير رحلاتها عبر أجوائه بسبب "علاقاتها مع روسيا"، حسب صحيفة "توريزم جونسل" التركية.

ووفق الصحيفة، أعلن الاتحاد الأوروبي قراره يوم الخميس الماضي، وكان الأساس القانوني العقوبات الصادرة في تموز 2014 على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.
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وأفاد اتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR) بتأخير موعد مغادرة رحلة طيران من شرم الشيخ إلى موسكو تقل سياحا روسا، بسبب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الشركة التركية.

بدورها أخطرت وكالة النقل والاتصالات الفنلندية "ترافيكوم" بأنها لم تسمح لشركة "ساوثويند" بتسيير رحلاتها إلى فنلندا بسبب "علاقاتها مع روسيا".(روسيا اليوم)


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